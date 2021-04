Accordo Veolia-Suez, nasce il gigante francese dell’ambiente (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo mesi di braccio di ferro, le due società francesi Veolia e Suez hanno raggiunto un Accordo per la fusione: Veolia pagherà 20,5 euro per ogni azione Suez, il nuovo gruppo avrà un fatturato di 37 miliardi l’anno. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo mesi di braccio di ferro, le due società francesihanno raggiunto unper la fusione:pagherà 20,5 euro per ogni azione, il nuovo gruppo avrà un fatturato di 37 miliardi l’anno.

