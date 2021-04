Valentin Dumitru difende Martina Miliddi dagli attacchi del web

(Di domenica 11 aprile 2021) La difesa diRicordate? Era uno dei concorrenti della 19esima edizione di Amici ed uscì, non senza polemiche, dal talent show volontariamente e subito dopo una forte discussione con Maria De Filippi. Ora il ballerino di latino ha dedicato un lungo post Instagram perredalle tante critiche subite. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valentin Dumitru

Novella 2000

Francesca Tocca esi sono lasciati/ Lei: "Vi chiedo rispetto" Francesca Tocca balla ad Amici 2021 e fa impazzire i giudici! Se l'intento della Celentano sarà quello di mortificare ...Lei ha fatto molto parlare per la relazione con un allievo di Amici,Alexandru. Todaro ha però chiarito di non aver subito alcun tradimento e che il loro matrimonio era già finito ...Valentin Dumitru, contestato ballerino di Amici 19, difende Martina Miliddi dalle critiche del web: ecco le sue parole ...Valentin Alexadru Dumitru è un ex allievo ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, nato a Bucarest il 30 luglio del 1998, nell’edizione del 2019 ha mostrato tutto il suo talento e la sua ...