Naja | la lezione che la Murgia deve ancora imparare

(Di domenica 11 aprile 2021) Andrea Ghiglione Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto di L'utilità della: perché ci serve la leva militare (Passaggio al bosco) Nulla era mai uguale a come appariva il giorno precedente: ogni spazio ed ogni oggetto, di colpo, assumevano un contorno magico. Una semplice porta, allora, diventava il passaggio per luoghi sconosciuti, come la soglia che sancisce l’inizio di una nuova avventura; il copricapo che indossavo si trasformava nel testimone e nel custode delle infinite tradizioni tramandate di mano in mano, da “anziano” a “cappellone”. La divisa non era più un semplice indumento, ma una seconda pelle: essa rappresentava i valori assunti, i giuramenti fatti, le scelte ribadite, gli impegni presi, le gioie vissute e i dolori condivisi. E quella bandiera, che sventolava fiera al centro del cortile, sembrava essere ...