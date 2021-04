LIVE Sonego-Djere 2-6 7-6 1-2 | Finale ATP Cagliari in DIRETTA | equilibrio nel terzo set!

(Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Risposta lunga disin qui. 40-15 Ottima risposta di diritto lungolinea di. 40-0 Servizio e smorzata del serbo che chiude con la demi-volée di diritto. 30-0 Ottima prima di. 15-0 Ottimo rovescio diagonale di: si ferma sul nastro il rovescio di. 1-1 Primo servizio a zero dell’azzurro. 40-0 Servizio e palla corta diche chiude con il passante di rovescio. 30-0 Scappa via la risposta di. 15-0 Servizio e diritto di. 0-1comincia bene ilset pur senza trovare prime di servizio. 40-15 Ottima prima del serbo. 30-15 Servizio e diritto del serbo: scappa via ...

TSNTennis : LIVE NOW ON - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #finale E' iniziato il #teroset con #Djere che conduce 2-1 su #Sonego. #live - Senyaelsiphael : RT @SkySport: #SardegnaOpen La finale #SonegoDjere va al terzo set Seguila LIVE su Sky Sport Uno #SkyTennis #SkySport - Filo2385Filippo : RT @SkySport: #SardegnaOpen La finale #SonegoDjere va al terzo set Seguila LIVE su Sky Sport Uno #SkyTennis #SkySport - flamminiog : RT @SkySport: #SardegnaOpen La finale #SonegoDjere va al terzo set Seguila LIVE su Sky Sport Uno #SkyTennis #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

... al momento si contano 69 vittorie In caso di vittoria,diventerebbe il 17° italiano ad aver vinto 2 titoli nell'Era Open Il percorso di, n.34 ATP e terzo favorito del ...Lorenzoè in finale e oggi domenica 11 Aprile si giocherà il titolo con il campione in ... Gli eventi inclusi nel pacchetto Sky Sport, con riguardo agli eventisportivi, si disputeranno ...Match in diretta su Sky Sport Uno, qui aggiornamenti e cronaca. Lorenzo Sonego va a caccia del secondo titolo della carriera: sulla terra battuta di Cagliari, affronta il serbo Laslo Djere nella final ...Potrete seguire l’andamento della sfida con la nostra cronaca testuale live proprio su questa pagina. I precedenti tra i due giocatori sono in perfetta parità, 1-1. A Marrakech sulla terra battuta si ...