Giorgetti: "Penso che questa settimana sarà decisiva per Alitalia" (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - "Io Penso che questa sarà una settimana decisiva. Anche perché sono attese per la fine di aprile anche le sentenze per gli aiuti di Stato". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega, sul dossier Alitalia. "questa trattativa" con la commissione europea "auspico che porti a una soluzione positiva", ha continuato. "Se fossimo stati proni alle richieste dell'Ue la trattativa si sarebbe chiusa tre mesi fa", ha sostenuto. "È chiaro che la nuova compagnia sarà una compagnia molto diversa molto più ristretta per rotte e velivoli non potrà avere in sè tutte le parti aveva prima". aggiunge il Ministro. "È in corso un confronto confronto molto serrato con la ... Leggi su agi (Di domenica 11 aprile 2021) AGI - "Iocheuna. Anche perché sono attese per la fine di aprile anche le sentenze per gli aiuti di Stato". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega, sul dossier. "trattativa" con la commissione europea "auspico che porti a una soluzione positiva", ha continuato. "Se fossimo stati proni alle richieste dell'Ue la trattativa si sarebbe chiusa tre mesi fa", ha sostenuto. "È chiaro che la nuova compagniauna compagnia molto diversa molto più ristretta per rotte e velivoli non potrà avere in sè tutte le parti aveva prima". aggiunge il Ministro. "È in corso un confronto confronto molto serrato con la ...

