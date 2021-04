Doppio Zapata e rigore di Ilicic | l’Atalanta fatica ma vince anche a Firenze

(Di domenica 11 aprile 2021) Ha dovutore molto più del previsto, ma alla fine dal Franchi distrappa tre punti d’oro per la corsa Champions. Per gli uomini di Gasperini si tratta della quarta vittoria consecutiva dopo il ko di San Siro (1-0 con l’Inter, l’8 marzo), il sesto trionfo nelle ultime sette uscite. Un cammino netto che ha riportato Gollini e compagni al terzo posto, davanti alla Juve. Ma non è tutto oro quel che luccica. Quella del Franchi di, infatti, è stata una partita che i nerazzurri sembravano aver già vinto dopo i primi 45?, con la doppietta di(13? e 40?) che aveva certificato il dominio tecnico e tattico degli uomini di Gasperini. Solo Dragowski era riuscito a impedire ai bergamaschi di andare all’intervallo con un vantaggio ben più ampio. Nella ripresa, invece, un ...

