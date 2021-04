Cingolani: “Il mare è il termosifone del pianeta” (Di domenica 11 aprile 2021) ”Il mare è una riserva importantissima per questo pianeta. Il mare è il termosifone del pianeta, una grande riserva di calore che genera i flussi termici che a loro volta generano il clima, le precipitazioni”. Lo sottolinea il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in occasione della Giornata del mare. ”Quello che è successo negli ultimi anni è molto grave perché l’aumento dell’impatto dell’effetto serra sta portando ad una variazione della temperatura media elevata. Questo crea scioglimento dei ghiacci, cambiamento della temperatura del mare. Questi effetti cambiano l’acidità del mare, cambiano il livello e questo genera conseguenze spesso catastrofiche, sia dal punto di vista del clima, sia della difesa delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) ”Ilè una riserva importantissima per questo. Ilè ildel, una grande riserva di calore che genera i flussi termici che a loro volta generano il clima, le precipitazioni”. Lo sottolinea il ministro della Transizione ecologica, Roberto, in occasione della Giornata del. ”Quello che è successo negli ultimi anni è molto grave perché l’aumento dell’impatto dell’effetto serra sta portando ad una variazione della temperatura media elevata. Questo crea scioglimento dei ghiacci, cambiamento della temperatura del. Questi effetti cambiano l’acidità del, cambiano il livello e questo genera conseguenze spesso catastrofiche, sia dal punto di vista del clima, sia della difesa delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani mare Ripartono le trivelle: ok dal governo Draghi ...per l'estrazione di gas e di greggio in mare e in terraferma. Dura presa di posizione della Campagna per il Clima Fuori dal Fossile: "altro che transizione ecologica, il nuovo Ministro Cingolani ...

Altro che transizione ecologica ...per l'estrazione di gas e di greggio in mare e in terraferma. Dura presa di posizione della Campagna "Per il Clima, fuori dal Fossile": "altro che transizione ecologica, il nuovo Ministro Cingolani ...

Cingolani: "Il mare è il termosifone del pianeta" Adnkronos GIOVANNINI: OPERE Inoltre, il ministro Franceschini pensa a una Sovrintendenza dei beni culturali a livello nazionale e il ministro Cingolani a rivedere il processo ... questo opteremo per dei cambiamenti radicali”.

Comacchio, proroga delle concessioni alle trivelle. I sindaci non hanno dubbi: dicono tutti no in terra e in mare. La proroga delle vecchie autorizzazioni per l’estrazione di metano e petrolio offhore e onshore da parte del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani ...

