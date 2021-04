Vaccini, via alle somministrazioni nel carcere minorile di Nisida (Di sabato 10 aprile 2021) Sedici giovani reclusi nel carcere minorile di Nisida, a Napoli, hanno ricevuto nella giornata di oggi il vaccino antico Covid. La somministrazione e’ stata effettuata dal personale dell’Asl Napoli 1 con il supporto dei sanitari della struttura penitenziaria minorile e del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana (comitato di Napoli che ha messo a disposizione un mezzo di soccorso). Quello di Nisida e’ il primo carcere minorile italiano dove si e’ proceduto alla somministrazione del vaccino. Nelle prossime settimane (secondo quanto stabilito dai protocolli previsti) i ragazzi riceveranno la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Sedici giovani reclusi neldi, a Napoli, hanno ricevuto nella giornata di oggi il vaccino antico Covid. La somministrazione e’ stata effettuata dal personale dell’Asl Napoli 1 con il supporto dei sanitari della struttura penitenziariae del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana (comitato di Napoli che ha messo a disposizione un mezzo di soccorso). Quello die’ il primoitaliano dove si e’ proceduto alla somministrazione del vaccino. Nelle prossime settimane (secondo quanto stabilito dai protocolli previsti) i ragazzi riceveranno la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

