Real Madrid-Barcellona 2-1, finale folle: traversa di Moriba e occasione Ter Stegen (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) finale incredibile per Real Madrid-Barcellona, Clasico della Liga 2020/2021 e concluso con la vittoria delle Merengues per 2-1. All’ultimo secondo gli assalti del Barcellona creano un’azione davvero incredibile sotto il diluvio del “Di Stefano”. La palla spiove al centro dell’area, Lenglet fa la sponda per Ilaix Moriba che con il destro centra una clamorosa traversa. Il pallone arriva poi sui piedi del portiere blaugrana Ter Stegen, che prova la conclusione ma viene respinto dalla difesa del Real. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021)incredibile per, Clasico della Liga 2020/2021 e concluso con la vittoria delle Merengues per 2-1. All’ultimo secondo gli assalti delcreano un’azione davvero incredibile sotto il diluvio del “Di Stefano”. La palla spiove al centro dell’area, Lenglet fa la sponda per Ilaixche con il destro centra una clamorosa. Il pallone arriva poi sui piedi del portiere blaugrana Ter, che prova la conclusione ma viene respinto dalla difesa del. ILSportFace.

Advertising

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *1-0 Barcelona *(Benzema 14‘) #SSFootball - ntvspor : ? Real #Madrid - #Barcelona ?? ? 22.00 (TSI) ?? Alfredo Di Stefano - forumJuventus : TS: 'In caso di partenza di Mbappé, sul quale è forte il Real Madrid, il PSG potrebbe sferrare l'assalto a Ronaldo,… - gmlavolpe : RT @Sportellate_it: Il Real Madrid in pochi giorni ha vinto le due partite più importanti della stagione senza Sergio Ramos, Varane e Carva… - moamdoh : RT @Schule7i: Ronaldo has more goals against Barça (2) than Messi against real madrid (0) ZERO!! since ronaldo left la liga Ronaldo left i… -