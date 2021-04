Lo Spezia batte in rimonta il Crotone 3 - 2 e conquista punti fondamentali in chiave salvezza

(Di sabato 10 aprile 2021) Primo anticipo della 30ma giornata di Serie A, in campoper un match importantissimo in ottica. Inizio intraprendente delche pare essere più in palla, la prima ...

Advertising

IamCALCIO : Nel primo anticipo della 30a giornata di #Serie A, lo #Spezia, dopo una gara ricca di emozioni, batte il #Crotone p… - zazoomblog : Serie A Parma-Milan: le formazioni ufficiali. Lo Spezia batte il Crotone - #Serie #Parma-Milan: #formazioni - MasterblogBo : LA SPEZIA (ITALPRESS) - Lo Spezia batte il Crotone 3-2 allo scadere, conquistando 3 punti che hanno tanto il sapore… - andreafabris96 : Lo ?? #Spezia batte 3-2 in rimonta allo scadere il ???? #Crotone. A segno Koffi #Dijidji ????, Daniele #Verde ????, #Simy… - MundoNapoli : Serie A: Lo Spezia batte in rimonta il Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia batte

Agenzia ANSA

Al 74′ grandissima occasione per lo: Farias fa tutto benissimo e si presenta a tu per tu con il portiere del Crotone ma al momento del tiro viene raggiunto da Golemic. Al 78′ ...RISULTATI SERIE A: INCREDIBILE VITTORIA DELLO! Il primo dei risultati di Serie A per la 30giornata ha un epilogo clamoroso: loil Crotone e fa un altro grande passo verso la salvezza, ma soprattutto è il modo in cui arriva questo successo a essere pazzesco. Infatti, che i liguri potessero vincere in casa contro l'...Lo Spezia batte 3-2 il Crotone nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A disputato allo stadio Picco della città ligure. I padroni di casa sotto per 2-1 ribaltano la partita ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Lo Spezia batte il Crotone 3-2 allo scadere, conquistando 3 punti che hanno tanto il sapore della salvezza per i liguri e quello della retrocessione per i calabresi, andati due ...