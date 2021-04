LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: a breve cominciano le semifinali. L’Italia sul tatami con Simone Alessio (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 il tabellone dei -67 Kg Matea Jeli? (Croazia) – Magda Wiet (Francia) Nur Tatar (Turchia) – Lauren Williams 15.35 il tabellone dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.31 Il tabellone dei -80 kg Simone Alessio (Italia) – Maksim Khramtcov (Russia) Milan Beigi (Azerbaijan) – Raul Martinez (Spagna) 15.27 Il tabellone dei -74 kg Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia) Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina) 15.20 In questo momento si stanno completando gli ultimi match dei vari quarti di finale dei vari tornei, a breve vi forniremo il quadro delle semifinali, categoria per categoria. 15.15 Abbiamo il nome del rivale di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 il tabellone dei -67 Kg Matea Jeli? (Croazia) – Magda Wiet (Francia) Nur Tatar (Turchia) – Lauren Williams 15.35 il tabellone dei -62 kg Irem Yaman (Turchia) – Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) Kristina Prokudina (Russia) – Bruna Vuleti? (Croazia) 15.31 Il tabellone dei -80 kg(Italia) – Maksim Khramtcov (Russia) Milan Beigi (Azerbaijan) – Raul Martinez (Spagna) 15.27 Il tabellone dei -74 kg Daniel Quesada (Spagna) – Karol Wladys Robak (Polonia) Badr Achab (Belgio) – Nedzad Husic (Bosnia Erzegovina) 15.20 In questo momento si stanno completando gli ultimi match dei vari quarti di finale dei vari tornei, avi forniremo il quadro delle, categoria per categoria. 15.15 Abbiamo il nome del rivale di ...

