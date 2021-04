Intel regola l' odio online con Bleep La rete se la ride ma la compagnia risponde

(Di sabato 10 aprile 2021), in collaborazione con Spirit AI, sta sviluppando un programma chiamato, un software dotato di AI che può censurare la tossicità in tempo reale durante le chat vocali. Fedele al suo nome, il software "a" il linguaggio offensivo, siano esse frasi razziste, misogine, volgarità e simili.è ancora in fase beta e non è stato ancora perfezionato, ma le sue capacità sono state mostrate durante un evento speciale. Nella presentazione, il vice-presidente e general manager Roger Chandler ha espresso i desideri delladi rendere il PC una piattaforma gaming più accogliente e pulita. Leggi altro...

