Highlights e gol Spezia-Crotone 3-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 10 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. Gol e spettacolo nello scontro salvezza con gli ospiti in vantaggio per ben due volte grazie alle reti di Djidji e di Simy ma i ragazzi di Vincenzo Italiano non si scoraggiano e pareggiano i conti grazie alle reti di Verde e Maggiore. Nel finale l’incredibile gol di Erlic che sa di salvezza, è 3-2. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 DJIDJI 1-1 VERDE 1-2 SIMY 2-2 MAGGIORE 3-2 ERLIC SportFace.

SPEZIA - CROTONE 3 - 2 40' Djidji (C) , 63' Verde (S), 78' Simy (C), 89' Maggiore (S), 92' Erlic SPEZIA (4 - 3 - 3): Provedel; Ferrer (69' Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84' Galabinov),...La funzione Match Center ti permette quindi di vedere il match in un piccolo schermo e allo stesso tempo di accedere a tutti gli approfondimenti della giornata: per rivedere subitoe ...Il video dei gol e degli highlights di Spezia-Crotone, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gol e spettacolo nello scontro salvezza con gli ospiti in ...