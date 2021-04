Giro dei Paesi Baschi 2021, Primoz Roglic: “Sono contentissimo di aver vinto una gara che amo” (Di sabato 10 aprile 2021) Primoz Roglic, sulle strade del Giro dei Paesi Baschi, si è preso la sua rivincità dopo aver perso una Parigi-Nizza dominata, a causa di una caduta. Lo sloveno ha conquistato la cronometro del primo giorno e oggi ha attaccato da lontano e ha disarcionato sia l’ex leader Brandon McNulty che il suo connazionale, amico e rivale Tadej Pogacar, il quale, stavolta, non è riuscito a rompergli le uova nel paniere. Per Roglic si tratta del secondo successo sulle stradel Giro dei Paesi Baschi. Lo sloveno, infatti, aveva già vinto questa gara nel 2018. Al tempo, quello fu il primo trionfo di Primoz in una corsa a tappe World Tour. Da quel momento, l’alfiere della Jumbo-Visma è ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021), sulle strade deldei, si è preso la sua rivincità dopoperso una Parigi-Nizza dominata, a causa di una caduta. Lo sloveno ha conquistato la cronometro del primo giorno e oggi ha attaccato da lontano e ha disarcionato sia l’ex leader Brandon McNulty che il suo connazionale, amico e rivale Tadej Pogacar, il quale, stavolta, non è riuscito a rompergli le uova nel paniere. Persi tratta del secondo successo sulle stradeldei. Lo sloveno, infatti, aveva giàquestanel 2018. Al tempo, quello fu il primo trionfo diin una corsa a tappe World Tour. Da quel momento, l’alfiere della Jumbo-Visma è ...

