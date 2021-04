«Filippo è stato la mia forza»: il messaggio della Regina Elisabetta sull’account Instagram della Corona (Di sabato 10 aprile 2021) «È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato». Le parole, pronunciate nel 1997 dalla Regina Elisabetta, sono state ripostate dall’account Instagram ufficiale della famiglia reale per onorare la memoria del Principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni il 9 aprile presso il Castello di Windsor. Insieme alla frase della sovrana condivisa in occasione del cinquantesimo anniversario delle sue nozze e una foto di Annie Leibovitz scattata nel 2016, l’account precisa che «all’incoronazione della regina nel 1953, il Duca di Edimburgo giurò di essere il signore della vita di Sua Maestà» e che «il Duca è stato un consorte devoto (compagno della sovrana) per circa 70 anni, dall’incoronazione della Regina nel 1952 fino alla sua morte». Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) «È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato». Le parole, pronunciate nel 1997 dalla Regina Elisabetta, sono state ripostate dall’account Instagram ufficiale della famiglia reale per onorare la memoria del Principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni il 9 aprile presso il Castello di Windsor. Insieme alla frase della sovrana condivisa in occasione del cinquantesimo anniversario delle sue nozze e una foto di Annie Leibovitz scattata nel 2016, l’account precisa che «all’incoronazione della regina nel 1953, il Duca di Edimburgo giurò di essere il signore della vita di Sua Maestà» e che «il Duca è stato un consorte devoto (compagno della sovrana) per circa 70 anni, dall’incoronazione della Regina nel 1952 fino alla sua morte».

