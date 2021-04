Emilio Fede, è appena arrivata la drammatica notizia (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex giornalista Emilio Fede è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano. L'ex direttore del Tg4 ha 89 anni e lo scorso dicembre era stato contagiato dal Coronavirus. Era stato ricoverato a Napoli, al Covid residence dell'Ospedale del Mare, dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel del capoluogo campano, ma si era poi ripreso dal contagio. Adesso le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate ed è sopraggiunto il nuovo ricovero: le sue condizioni, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Messaggero", sono definite critiche e anche stando a chi lo assiste in queste ore il suo fisico sarebbe "provato". A giugno era stato arrestato a Napoli per violazione dei domiciliari Dall'ospedale al momento non trapelano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fede: non sarebbero in ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex giornalistaè ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Raffaele di Milano. L'ex direttore del Tg4 ha 89 anni e lo scorso dicembre era stato contagiato dal Coronavirus. Era stato ricoverato a Napoli, al Covid residence dell'Ospedale del Mare, dopo un periodo di isolamento trascorso in un hotel del capoluogo campano, ma si era poi ripreso dal contagio. Adesso le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate ed è sopraggiunto il nuovo ricovero: le sue condizioni, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Messaggero", sono definite critiche e anche stando a chi lo assiste in queste ore il suo fisico sarebbe "provato". A giugno era stato arrestato a Napoli per violazione dei domiciliari Dall'ospedale al momento non trapelano aggiornamenti sulle condizioni di salute di: non sarebbero in ...

