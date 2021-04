Elena Pulcini, la filosofa che ascoltava la vulnerabilità (Di sabato 10 aprile 2021) Venerdì, il Covid si è portato via Elena Pulcini. filosofa della politica, aveva insegnato Filosofia sociale presso l’Ateneo di Firenze fino allo scorso anno. Assai prima che fosse l’ultima moda «per grandi e per piccini», Elena Pulcini ha dedicato la sua ricerca alla vulnerabilità e alla cura, alla «vergogna prometeica» e alla catastrofe ambientale. Aveva i piedi ben piantati nel pensiero critico, quello che, da Francoforte, più si era mescolato con la rivoluzione del Sessantotto; ed era curiosa, si lasciava … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 aprile 2021) Venerdì, il Covid si è portato viadella politica, aveva insegnato Filosofia sociale presso l’Ateneo di Firenze fino allo scorso anno. Assai prima che fosse l’ultima moda «per grandi e per piccini»,ha dedicato la sua ricerca allae alla cura, alla «vergogna prometeica» e alla catastrofe ambientale. Aveva i piedi ben piantati nel pensiero critico, quello che, da Francoforte, più si era mescolato con la rivoluzione del Sessantotto; ed era curiosa, si lasciava … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

