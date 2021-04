Calcio: Farris, ‘settimana particolare ma Inzaghi ha comunque seguito squadra’ (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Questa settimana è stata particolare, visto che abbiamo saputo della positività al Covid di mister Inzaghi. La cosa importante però è che lui e la sua famiglia stiano bene. Grazie alla tecnologia, ha potuto seguire da remoto la squadra in ogni momento, che ha risposto in maniera ottimale”. Lo dice il vice allenatore della Lazio, Massimiliano Farris, ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia del match di campionato al ‘Bentegodi’ contro il Verona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Questa settimana è stata, visto che abbiamo saputo della positività al Covid di mister. La cosa importante però è che lui e la sua famiglia stiano bene. Grazie alla tecnologia, ha potuto seguire da remoto la squadra in ogni momento, che ha risposto in maniera ottimale”. Lo dice il vice allenatore della Lazio, Massimiliano, ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia del match di campionato al ‘Bentegodi’ contro il Verona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

