Basket femminile: sarà Reyer Venezia-Valencia la finale di EuroCup 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Saranno Umana Reyer Venezia e Valencia Basket a giocare la finale dell’edizione 2020-2021 (di fatto 2021) di EuroCup. Dopo il successo delle lagunari sul KSC Szekszard, è arrivata infatti la vittoria delle spagnole sulle francesi del Carolo Basket (alias Flammes) per 68-80, il che significa un pezzo di storia per la storia ancora breve del club che, già di grande valore al maschile, ha saputo costruirsi una veloce e grande competitività anche al femminile. Allenata da Ruben Burgos, ex giocatore che ha poi vissuto tutta la carriera in panchina nelle varie formazioni di Valencia, la squadra ha sostanzialmente deciso la sua semifinale con un grandissimo primo quarto da 8-27, arrivando ad ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Saranno Umanaa giocare ladell’edizione 2020-(di fatto) di. Dopo il successo delle lagunari sul KSC Szekszard, è arrivata infatti la vittoria delle spagnole sulle francesi del Carolo(alias Flammes) per 68-80, il che significa un pezzo di storia per la storia ancora breve del club che, già di grande valore al maschile, ha saputo costruirsi una veloce e grande competitività anche al. Allenata da Ruben Burgos, ex giocatore che ha poi vissuto tutta la carriera in panchina nelle varie formazioni di, la squadra ha sostanzialmente deciso la sua semicon un grandissimo primo quarto da 8-27, arrivando ad ...

