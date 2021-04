Alitalia, i sindacati: “No a una compagnia bonsai” (Di sabato 10 aprile 2021) La nota dei sindacati sul dossier Alitalia: “Una compagnia aerea anonima riporterebbe l’Italia indietro di 75 anni. ROMA – In una nota i sindacati hanno commentato le ultime notizie del dossier Alitalia. “Una compagnia aerea anonima – si legge nel comunicato, riportato dall’Ansa – di dimensioni regionali, con un piano industriali con modesti obiettivi imposto dalla direzione generale della Commissione europea riporterebbe l’Italia indietro di 75 anni e cioè non avere entro i prossimi due anni, una compagnia aerea nazionale . Per non sprecare i 3 miliardi a disposizione della nuova Alitalia, occorre un piano industriale adeguato al mercato in cui deve competere “. “Trattamento discriminatorio dell’Unione Europea” “Qualora le anticipazione ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) La nota deisul dossier: “Unaaerea anonima riporterebbe l’Italia indietro di 75 anni. ROMA – In una nota ihanno commentato le ultime notizie del dossier. “Unaaerea anonima – si legge nel comunicato, riportato dall’Ansa – di dimensioni regionali, con un piano industriali con modesti obiettivi imposto dalla direzione generale della Commissione europea riporterebbe l’Italia indietro di 75 anni e cioè non avere entro i prossimi due anni, unaaerea nazionale . Per non sprecare i 3 miliardi a disposizione della nuova, occorre un piano industriale adeguato al mercato in cui deve competere “. “Trattamento discriminatorio dell’Unione Europea” “Qualora le anticipazione ...

