ABB FIA Formula E World Championship, Jaguar Racing torna a Roma (Di sabato 10 aprile 2021) Mitch Evans (NZL) Panasonic Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5James Barclay: “la Capitale d’Italia occupa un posto speciale nei nostri cuori e anche per questo cercheremo di far proseguire questo momento molto positivo” Roma – Ultimi preparativi per il team Jaguar Racing in vista dei prossimi due round dell’ABB FIA Formula E World Championship, che si svolgeranno sul circuito cittadino della Capitale d’Italia sabato 10 aprile alle ore 16:00 locali e domenica 11 aprile alle ore 13:00 locali. È la prima volta che Jaguar Racing torna a Roma dall’aprile 2019, anno in cui il team britannico aveva potuto festeggiare la sua prima vittoria in Formula E con Mitch ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) Mitch Evans (NZL) PanasonicI-Type 5James Barclay: “la Capitale d’Italia occupa un posto speciale nei nostri cuori e anche per questo cercheremo di far proseguire questo momento molto positivo”– Ultimi preparativi per il teamin vista dei prossimi due round dell’ABB FIA, che si svolgeranno sul circuito cittadino della Capitale d’Italia sabato 10 aprile alle ore 16:00 locali e domenica 11 aprile alle ore 13:00 locali. È la prima volta chedall’aprile 2019, anno in cui il team britannico aveva potuto festeggiare la sua prima vittoria inE con Mitch ...

Advertising

lucavarello : RT @romamobilita: Oggi e domani, si corre con il #RomeEPrix di #FormulaE. Consulta la mappa, i percorsi alternativi e le deviazioni, per sp… - 79_Alessio : RT @romamobilita: Oggi e domani, si corre con il #RomeEPrix di #FormulaE. Consulta la mappa, i percorsi alternativi e le deviazioni, per sp… - romamobilita : Oggi e domani, si corre con il #RomeEPrix di #FormulaE. Consulta la mappa, i percorsi alternativi e le deviazioni,… - jonny_mode : 'ABB FIA FORMULA E'. Pronti per una gara spettacolare.?? BUONA VISIONE. - agrpress : E-Prix di Roma: le corse elettriche tornano nella città eterna: La Formula E World Championship ritorna in Europa p… -