Vaccini, dimenticate le riabilitazioni del Lazio Anziani costretti a raggiungere i centri in barella (pur avendo più diritto di altri) (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel Lazio la campagna vaccinale corre ma con un clamoroso buco: decine e decine di istituti per la riabilitazione sono rimasti fuori dal piano regionale e, a seconda dell’istituto, c’è chi viene vaccinato e chi attende. Sono perlopiù over 80 che hanno subito forti traumi, ricoverati per minimo un mese, e per questo teoricamente due volte in cima alla lista. E invece sono in fondo o non ci sono proprio: c’è chi, stufo di aspettare, lascia la clinica barcollando sulle stampelle per raggiungere il centro vaccinale più vicino mentre altri sono riusciti a farsi immunizzare solo grazie – si fa per dire – a un provvidenziale “aggravamento” che li ha portati in un ospedale pubblico, dove i medici si sono fatti carico del problema. Tanti altri Anziani e fragili – a migliaia, ma non si sa quanti – ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella campagna vaccinale corre ma con un clamoroso buco: decine e decine di istituti per la riabilitazione sono rimasti fuori dal piano regionale e, a seconda dell’istituto, c’è chi viene vaccinato e chi attende. Sono perlopiù over 80 che hanno subito forti traumi, ricoverati per minimo un mese, e per questo teoricamente due volte in cima alla lista. E invece sono in fondo o non ci sono proprio: c’è chi, stufo di aspettare, lascia la clinica barcollando sulle stampelle peril centro vaccinale più vicino mentresono riusciti a farsi immunizzare solo grazie – si fa per dire – a un provvidenziale “aggravamento” che li ha portati in un ospedale pubblico, dove i medici si sono fatti carico del problema. Tantie fragili – a migliaia, ma non si sa quanti – ancora ...

ubikurbs : Come dimenticate veloci il twit di Sgarbi sui vaccini. Basta poco proprio... - Lupetto52807502 : @TgLa7 Dimenticate di dire che l'Inghilterra ha comprato i vaccini e in italia non lo vogliono fare. Fanno comodo 5… - iISud24 : Vaccini, Fratelli d’Italia: «Intere categoria dimenticate dalla Regione Campania. Accelerare la campagna di immuniz… - GAZZETTACAMPANA : CAMPAGNA VACCINI ANTI COVID-19 IN CAMPANIACERRETO CATAPANO LOPA SCHIAVO DELLA RAGIONE Pianovaccinazione: intere cat… - twittingelenaa : Dimenticate vaccini, anziani e inutili dettagli, abbiamo l’asfalto ganzo, l’asfalto green! #Firenze #Toscana -