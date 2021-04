Truffata con un sms | ora può sposarsi grazie agli spettatori di ' Pomeriggio Cinque'

(Di venerdì 9 aprile 2021) Era intervenuta a '' per raccontare la truffa messa in atto tramite un finto sms della sua banca, arrivando a perdere oltre 11mila euro , la somma messa da parte per le nozze . ...

Advertising

avespartacus : RT @redazioneiene: La mamma di @ValeriaMariniVM è stata truffata o è una storia di sesso finita male? L’83enne mostra a Filippo Roma e @mar… - redazioneiene : La mamma di @ValeriaMariniVM è stata truffata o è una storia di sesso finita male? L’83enne mostra a Filippo Roma e… - avespartacus : RT @redazioneiene: La mamma di @ValeriaMariniVM è stata truffata o è una storia di sesso finita male? L’83enne mostra a Filippo Roma e @ma… - redazioneiene : La mamma di @ValeriaMariniVM è stata truffata o è una storia di sesso finita male? L’83enne mostra a Filippo Roma… - Mela764 : @TIM4UFabio E io rinnovo il mio pensiero: ho detto che non mi fido più, truffata dal 187 figuriamoci se mi fido a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffata con

TGCOM

- - > Leggi Anche Sedotta eonline, la storia di Nadia: 'Gli ho dato dei soldi ed è sparito' - - > Leggi Anchee minacciata dalla cartomante per 7.300 euro, la testimonianza a '...La madre della Marini ha denunciato di essere statadall'uomo,somme che arrivano fino a 330.000 euro. Gianna Orrù ha raccontato ai microfoni dell'inviato Filippo Roma delle Iene di aver ...Nelle puntate in onda dal 12 al 16 aprile, tra Can e Sanem scatterà un nuovo bacio dopo aver incontrato Yigit in compagnia di Cemal ...Era intervenuta a "Pomeriggio Cinque" per raccontare la truffa messa in atto tramite un finto sms della sua banca, arrivando a perdere oltre 11mila euro, la somma messa da parte per le nozze. Qualche ...