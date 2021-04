Provincia di Benevento, riunito il consiglio: tutte le decisioni odierne (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl consiglio Provinciale di Benevento si è riunito oggi alla Rocca dei Rettori sotto la presidenza di Antonio Di Maria. Il consiglio ha innanzitutto approvato la Convenzione con il Comune di Cautano per la gestione in forma associata delle funzioni del Segretario Generale. Quindi il consiglio ha deliberato favorevolmente per l’adesione al Comitato Promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Benevento, sottoscrivendo la relativa quota. Il consiglio ha ritenuto che tale atto corrisponda alle linee di indirizzo programmatico e di sviluppo che l’Amministrazione si è data. Secondo il Presidente Di Maria, la Provincia è interessata a partecipare pienamente al programma del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIlle disi èoggi alla Rocca dei Rettori sotto la presidenza di Antonio Di Maria. Ilha innanzitutto approvato la Convenzione con il Comune di Cautano per la gestione in forma associata delle funzioni del Segretario Generale. Quindi ilha deliberato favorevolmente per l’adesione al Comitato Promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità delladi, sottoscrivendo la relativa quota. Ilha ritenuto che tale atto corrisponda alle linee di indirizzo programmatico e di sviluppo che l’Amministrazione si è data. Secondo il Presidente Di Maria, laè interessata a partecipare pienamente al programma del ...

