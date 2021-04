Operazione 'Provinciale': 31 arresti nella notte a Messina (Di venerdì 9 aprile 2021) A Messina, nel corso della notte, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito un Operazione antimafia congiunta che ha portato all arresto di 33 persone e al sequestro di beni, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021) A, nel corso della, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito unantimafia congiunta che ha portato all arresto di 33 persone e al sequestro di beni, ...

Advertising

lecodelsud : Scatta a #Messina l’operazione “Provinciale”: 31 arresti e sequestro beni. Smantellati 3 clan #9Aprile - infoitinterno : Mafia, estorsioni e droga a Messina: in corso l'operazione “Provinciale”, 33 arresti e sequestri [NOMI, VIDEO e DET… - infoitinterno : Mafia e politica, operazione 'Provinciale': 31 arresti - infoitinterno : Mafia, droga ed estorsioni: 33 arresti a Messina per l'operazione “Provinciale” - - infoitinterno : Operazione 'Provinciale', 33 arresti a Messina per droga, estorsione e scambio elettorale politico-mafioso -