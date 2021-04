Obbligo di vaccino ai sanitari, così i No Vax lo aggirano (Di venerdì 9 aprile 2021) Martina Piumatti Dal 7 aprile gli operatori sanitari sono obbligati a vaccinarsi, ma i no vax hanno già trovato la scappatoia legale. Ecco come ha fatto un’infermiera di un ospedale lombardo Dopo i casi di contagio in corsia e le invocazioni mezzo stampa degli esperti più ascoltati è arrivato il decreto Covid che impone il vaccino per i sanitari. “La vaccinazione - si legge al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n.44 del 1 aprile - costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Dal 7 aprile per gli operatori sanitari vige quindi l’Obbligo vaccinale, pena lo spostamento ad altre mansioni in cui è limitato ogni contatto a rischio contagio. “Entro cinque giorni dall’entrata in vigore ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Martina Piumatti Dal 7 aprile gli operatorisono obbligati a vaccinarsi, ma i no vax hanno già trovato la scappatoia legale. Ecco come ha fatto un’infermiera di un ospedale lombardo Dopo i casi di contagio in corsia e le invocazioni mezzo stampa degli esperti più ascoltati è arrivato il decreto Covid che impone ilper i. “La vaccinazione - si legge al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n.44 del 1 aprile - costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Dal 7 aprile per gli operatorivige quindi l’vaccinale, pena lo spostamento ad altre mansioni in cui è limitato ogni contatto a rischio contagio. “Entro cinque giorni dall’entrata in vigore ...

Advertising

borghi_claudio : @eurallergico @iosonomolti @ST09972061 @melississima6 @fdragoni Il punto che molti non vogliono vedere è che il nos… - borghi_claudio : @boletusatanas @lameduck1960 Il suo pensiero è sempre stato chiaro, poi se come con la storia del PPE volete che og… - CarpaneseSilva1 : RT @ObsoletusH: ...mettendo sotto pressione la libertà del singolo e il suo diritto di non ricevere un vaccino sperimentale e un obbligo ch… - Ivy86772030 : @borghi_claudio Ricordo De Lorenzo.... impose l'obbligo per un vaccino.... corruzione. Non so se la scienza fosse al centro dell'attenzione. - mazzettam : RT @Blitiri1: Che discorso da bar Nessuno salta la fila, gli operatori sanitari hanno non solo il diritto a quel vaccino, ma l'obbligo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccino Medici: resistenza contro il vaccino imposto da Draghi "Già qualcuno inizia a ipotizzare che questo sia il primo passo, verso la diffusione dell'obbligo di sottoporsi al vaccino, poco alla volta, se non per tutti, per una platea molto più ampia". 'Merito'...

LA CORTE DI STRASBURGO: LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE SONO NECESSARIE NELLE DEMOCRAZIE ... Richard Rogers Partnership La sentenza storica potrebbe anche avere implicazioni per il vaccino ... in una sentenza storica dopo un ricorso presentato da alcune famiglie ceche contro l'obbligo ...

Covid-19: riflessioni sulla vaccinazione obbligatoria Altalex Naja obbligatoria per la Murgia No. Ha solo accettato l’invito di un banchiere (pure quello allora dovrebbe far paura, eh) di occuparsi di un piano logistico per la distribuzione dei vaccini. E lo fa senza dismettere l'uniforme con ...

All’Urbani circa quaranta operatori "no vax" anche a causa della presenza di operatori sanitari che non avevano voluto ricevere il vaccino. Il nuovo decreto legge riporta l’eventualità dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ...

"Già qualcuno inizia a ipotizzare che questo sia il primo passo, verso la diffusione dell'di sottoporsi al, poco alla volta, se non per tutti, per una platea molto più ampia". 'Merito'...... Richard Rogers Partnership La sentenza storica potrebbe anche avere implicazioni per il... in una sentenza storica dopo un ricorso presentato da alcune famiglie ceche contro l'...No. Ha solo accettato l’invito di un banchiere (pure quello allora dovrebbe far paura, eh) di occuparsi di un piano logistico per la distribuzione dei vaccini. E lo fa senza dismettere l'uniforme con ...anche a causa della presenza di operatori sanitari che non avevano voluto ricevere il vaccino. Il nuovo decreto legge riporta l’eventualità dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ...