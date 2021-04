No, questo video non mostra un anziano portato via dalla polizia perché «non accetta la mascherina» (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra alcuni agenti di polizia con la mascherina sul volto che portano via un anziano che cerca di fare resistenza. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Criminale, anziani di 92 anni non accetta la mascherina e la polizia se lo porta alla forza».Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo motivo fuorviante. Andiamo con ordine. Il video è reale ed è stato girato il 6 gennaio 2021 fuori dal Westminster Magistrates‘ Court di Londra, come si può verificare qui. In quella data un giudice ha negato la libertà su cauzione al ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato unchealcuni agenti dicon lasul volto che portano via unche cerca di fare resistenza. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Criminale, anziani di 92 anni nonlae lase lo porta alla forza».Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e permotivo fuorviante. Andiamo con ordine. Ilè reale ed è stato girato il 6 gennaio 2021 fuori dal Westminster Magistrates‘ Court di Londra, come si può verificare qui. In quella data un giudice ha negato la libertà su cauzione al ...

