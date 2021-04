Neuralink permette al macaco Pager di giocare a Pong con la mente | guarda il video incredibile!

(Di venerdì 9 aprile 2021)aldi. Ora c’è ilche dimostra come la tecnologia per il controllo mentale di Elon Musk sia in grado di ottenere risultati sempliceincredibili.mentre gioca (fonte: youtube)Circa due mesi fa vi abbiamo parlato die delle sue enormi potenzialità in ambito di controllo neurale. Quello che allora sembrava un annuncio utopistico, oggi, grazie alcondiviso dal canale YouTube di, è spaventosareale. Il canale YouTube della società di Elon Musk –– ha condiviso in rete ilche mostra i progressi tecnologici del dispositivo, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Neuralink permette

Computer Magazine

...che dovrebbero proiettarci verso un futuro in realtà aumentata ( la tecnologia chedi ...per la realtà aumentata rischiano di entrare in diretta competizione con realtà del calibro di...Il chip prodotto dallanon è una novità assoluta. Nel 2016 gli scienziati statunitensi ... e il collegamento elettronicoa degli attuatori di realizzarlo. In questo modo ad esempio i ...Neuralink, azienda impegnata nelle neurotecnologie fondata da Elon Musk, ha pubblicato un video in cui mostra come una scimmia (macaco) sia in grado di giocare a Pong con la forza del pensiero grazie ...Esplode il razzo di SpaceX Starship SN11, che durante i test non riesce a fare quello che gli ingegneri avevano programmato.