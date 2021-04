Morte, carcere, frustate: caro Rinaldi, questo rischiano i gay quando viaggiano (Di venerdì 9 aprile 2021) 'Non so se ci rendiamo conto che facciamo viaggi personalizzati per chi ha un orientamento omosessuale. Lo trovo discriminatorio nei confronti degli etero. Non capisco perché perseverate in queste ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) 'Non so se ci rendiamo conto che facciamo viaggi personalizzati per chi ha un orientamento omosessuale. Lo trovo discriminatorio nei confronti degli etero. Non capisco perché perseverate in queste ...

Bouvet_Nemo : RT @globalistIT: Perché, in ogni guida turistica, esiste una sezione Lgbt? Non solo per indicare quali locali sono gay friendly, ma anche p… - TechCorsair : RT @globalistIT: Perché, in ogni guida turistica, esiste una sezione Lgbt? Non solo per indicare quali locali sono gay friendly, ma anche p… - globalistIT : Perché, in ogni guida turistica, esiste una sezione Lgbt? Non solo per indicare quali locali sono gay friendly, ma… - drag_on_air : Come spiega questi articolo, sono 70 i paesi nel mondo in cui un omosessuale è punito con il carcere o la pena di m… - ACazzeggio : Messico. Tizio esce dal carcere dopo 18 anni con competenze da hacker. Vuole vendicare la morte della sorella. Va s… -