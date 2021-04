Long Covid, al webinar associazione Dossetti proposte di Istituzioni e comunità scientifica (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Bisogna parlare anche di cure, non solo di vaccini, nella comunicazione e nell’informazione sul Covid. Ci sono tanti pazienti che necessitano di risposte”. A dirlo è SILVIO GHERARDI, medico e presidente del Comitato Scientifico dell’associazione ‘Giuseppe Dossetti: I Valori‘, nel corso del webinar ‘Sindrome Long Covid: non solo polmonite, gravi effetti a lungo termine per i ‘reduci’ Covid’, organizzato dalla stessa Onlus e moderato dal giornalista Rai Daniel Della Seta, a cui hanno partecipato istituzioni nazionali ed internazionali, parlamentari, studiosi e clinici, giornalisti. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Bisogna parlare anche di cure, non solo di vaccini, nella comunicazione e nell’informazione sul Covid. Ci sono tanti pazienti che necessitano di risposte”. A dirlo è SILVIO GHERARDI, medico e presidente del Comitato Scientifico dell’associazione ‘Giuseppe Dossetti: I Valori‘, nel corso del webinar ‘Sindrome Long Covid: non solo polmonite, gravi effetti a lungo termine per i ‘reduci’ Covid’, organizzato dalla stessa Onlus e moderato dal giornalista Rai Daniel Della Seta, a cui hanno partecipato istituzioni nazionali ed internazionali, parlamentari, studiosi e clinici, giornalisti.

Ultime Notizie dalla rete : Long Covid Long Covid, cosa può fare il medico per curare i sintomii QUANDO ci sembra di esserne fuori, ecco che stanchezza, dolori sparsi per il corpo e respiro corto ci ricordano che la sofferenza non è ancora andata via. E' il Long Covid , una sindrome post - virale con sintomi debilitanti multiorgano che, anche dopo settimane, non passano, persino dopo la negatività al tampone. Molto più di una semplice convalescenza tanto ...

Long Covid, cosa può fare il medico per curare i sintomii Alcune persone che si sono ammalate possono soffrire per molti mesi dopo l'infezione. I consigli degli esperti ...

