L’Arsenal si inginocchia | lo Slavia no Black lives matter ha stufato anche i neri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr – Arsenal da una parte,dall’altra. Un giocatore nero in piedi, un altro bianco in ginocchio. Il primo è Abdallah Sima, ventenne centravanti senegalese paragonato a Thierry Henry. Il secondo è Emile Smith Rowe, centrocampista inglese nato a Croydon, sobborgo di Londra. E’ un’immagine che colpisce e dovrebbe far riflettere tutti, perché cattura perfettamente il cortocircuito in atto. Il calciatore africano osserva perplesso l’avversarioto, come a dirgli: “Ma che stai facendo?”.si, lono Facciamo però un brevissimo passo indietro, per inquadrare bene il contesto. Allo stadio Emirates, la casa dei Gunners ad Ashburton Grove, si gioca l’andata dei quarti di finale di Europa League. Al momento del fischio d’inizio della partita, tra Arsenal e ...