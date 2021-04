Isola dei famosi | «Andrea Cerioli è stratega | antipatico | inutile» | ecco chi l’ha detto

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’dei2021 ha visto entrarenel suo cast da pochissime settimane; l’ex volto di Uomini & Donne ha legato con tutti i naufraghi, ma qualcuno non lo trova così simpatico. Dopo aver discusso con Roberto Ciufoli e con Brando Giorgi,è stato attaccato anche da Daniela Martani e Akash Kumar....

L'avventura di Valeria Marini a Supervivientes è ufficialmente cominciata. La versione spagnola dell'Famosi 2021 ha preso il via ieri e tra i concorrenti, oltre alla showgirl, c'è anche Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini è ormai diventato una starreality spagnoli e, così, ...... i suoi scatti più belli la ritraggono all'di Madeira, suo luogo d'origine. 7 - Gabrielle ...carnose e rigorosamente tinte di rosso e un' allure misteriosa da parigina doc la rendono unovolti ...L’isola d’Elba si conferma dunque “meta virtuosa”, proseguendo il cammino a tutela dei viaggiatori e turisti già avviato nel 2020 quando grazie al protocollo Elba Sicura (che è in fase di revisione ...Andrea Cerioli è stato pesantemente attaccato da due ex naufraghi de L'Isola dei Famosi 2021. Ma chi sono? Scoprilo all'interno dell'articolo!