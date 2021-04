Il TikToker che inneggia all’odio e alla transfobia

Advertising

drvnkmood : tiktok è un mezzo potentissimo, sarebbe bello se i tiktoker che fanno grandi numeri ci aiutassero ???? #DenisePipitone - mepis76 : @SirDistruggere Se ci fosse stato un libro così quando andava a scuola mio nonno avrebbe subito la censura, ancora… - flamesintheeyes : ASSURDO CHE LA CAVALLETTA E IL TIKTOKER SIANO ANCORA DENTRO E TANCREDI È A RISCHIO ELIMINAZIONE #amicispoiler - hrrypearl : @thereyouhar sarebbe meglio se continuasse a fare il tiktoker più che altro - CheLamenta : @yovrfightisover @farina_carmine5 Facciamo pace io mi siedo sul divano e tu mi fai un pompino mentre io faccio le f… -

Ultime Notizie dalla rete : TikToker che

Webboh

Jarida, laha lanciato il trend, assicurasia la tecnica ideale per ottenere una base viso perfettamente levigata e dalla durata estrema.La giovanissimaha infatti annunciato proprio qualche giorno fasarebbe stata lontano dai social per circa 20 giorni. Il suo profilo, seguito da 2,9 milioni di persone, sarà gestito dai ...Le ultime tendenze beauty arrivano da Tik Tok, la piattaforma che spopola non solo tra i più giovani. Tra trend pericolosi e altri da copiare subito, abbiamo individuato le 5 tendenze del mondo della ...Una regione che tiene insieme la Storia ... La sfida’ scritto insieme a Nicoletta Migaldi. È una famosissima tiktoker e conta oltre 5 milioni di follower (i suoi balli sono molto seguiti), ma la sua ...