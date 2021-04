I TV Sony con Cognitive Processor XR sono dotati di HDMI 2.1 a 48 GbpsHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto riportato da varie fonti in rete, i TV Sony con Cognitive Processor XR, cioè molti modelli del 2021, dispongono di porte HDMI 2.1 con una banda di 48 Gbps. Non si tratta in realtà di una novità assoluta: già in concomitanza con la presentazione al CES 2021 erano emerse voci inerenti questo dettaglio, non incluso però nelle informazioni contenute all’interno delle schede tecniche. Le nuove conferme giungono da fonti cinesi (quest’anno molto sul pezzo anche per via di eventi organizzati in presenza) e dalle prove effettuate (tramite PC) sui primi esemplari in commercio. Partendo dalla fascia più alta dovremmo quindi trovare tre ingressi HDMI 2.1 a piena banda sugli LCD 8K Z9J e due ingressi HDMI 2.1 con pari caratteristiche su A90J, A80J, X95J, X92J e X90J. X89J e X85J, ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto riportato da varie fonti in rete, i TVconXR, cioè molti modelli del 2021, dispongono di porte2.1 con una banda di 48 Gbps. Non si tratta in realtà di una novità assoluta: già in concomitanza con la presentazione al CES 2021 erano emerse voci inerenti questo dettaglio, non incluso però nelle informazioni contenute all’interno delle schede tecniche. Le nuove conferme giungono da fonti cinesi (quest’anno molto sul pezzo anche per via di eventi organizzati in presenza) e dalle prove effettuate (tramite PC) sui primi esemplari in commercio. Partendo dalla fascia più alta dovremmo quindi trovare tre ingressi2.1 a piena banda sugli LCD 8K Z9J e due ingressi2.1 con pari caratteristiche su A90J, A80J, X95J, X92J e X90J. X89J e X85J, ...

Advertising

HDblog : I TV Sony con Cognitive Processor XR sono dotati di HDMI 2.1 a 48 Gbps - taylorftsuga : I suoi cd erano scritti con lo smalto e i sui genitori l’hanno accompagnata in ogni casa discografica esistente fin… - BottegaMarvel : ?? Secondo il 'The Hollywood Reporter', Sony ha stipulato un nuovo accordo pluriennale con Netflix che avrebbe dato… - TeknoIta : Vengo a sapere adesso che ho firmato un contratto con Enzo Vescovini per la Sony - IlPolemico8 : RT @DiReddito: Se c'è qualcuno che conosce il giapponese, può gentilmente scrivermi la seguente frase: 'Ciao Grande Imperatore, puoi inter… -