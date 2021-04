Erdogan “dittatore”, Turchia furiosa con Draghi convoca ambasciatore (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra le tante cose dette da Mario Draghi in conferenza stampa giovedì sera – al netto del pugno di ferro mostrato sulla campagna vaccinale – particolare rumore ha fatto il riferimento a Erdogan, presidente della Turchia, come “dittatore”. Espressione utilizzata con estrema chiarezza da Draghi, il primo leader occidentale a porsi in questi termini a proposito di paesi come Turchia e Russia che vengono spesso definite ‘democrature’, una crasi fra democrazia e dittatura. La rabbia di Ankara Il presidente del Consiglio ha definito il presidente turco “un dittatore” di cui però “si ha bisogno per collaborare” scatenando le proteste di Ankara, che ha quindi convocato l’ambasciatore italiano. “Condanniamo con forza le inaccettabili parole del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra le tante cose dette da Marioin conferenza stampa giovedì sera – al netto del pugno di ferro mostrato sulla campagna vaccinale – particolare rumore ha fatto il riferimento a, presidente della, come “”. Espressione utilizzata con estrema chiarezza da, il primo leader occidentale a porsi in questi termini a proposito di paesi comee Russia che vengono spesso definite ‘democrature’, una crasi fra democrazia e dittatura. La rabbia di Ankara Il presidente del Consiglio ha definito il presidente turco “un” di cui però “si ha bisogno per collaborare” scatenando le proteste di Ankara, che ha quindito l’italiano. “Condanniamo con forza le inaccettabili parole del ...

Advertising

corradoformigli : #Draghi definisce Erdogan “dittatore”. Non si può dire che l’abbia presa larga. - martaottaviani : ***#draghi ha definito #Erdogan un dittatore. E poi ha aggiunto che ci vuole un atteggiamento Franco nel dichiarare… - RobTallei : La vera notizia di questa conferenza stampa di Draghi è la definizione di 'dittatore' per Erdogan. - alicoskun2525 : RT @fahrettinaltun: Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come 'dittatore' Recep Tayyip Erdogan che è eletto Presidente da… - cav_errante_ : RT @amArizona13: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi. votati da nessuno...e il dittatore sarebbe Erdogan. ?? -