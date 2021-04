"Erdogan dittatore". Politici turchi contro Draghi, il sostegno di Lettera150 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il capogruppo di Akp: "Se vuole vedere un dittatore guardi Mussolini". Solidarietà da parte degli accademici di Lettera150: "Parole coraggiose" Leggi su rainews (Di venerdì 9 aprile 2021) Il capogruppo di Akp: "Se vuole vedere unguardi Mussolini". Solidarietà da parte degli accademici di: "Parole coraggiose"

fahrettinaltun : Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come 'dittatore' Recep Tayyip Erdogan che è eletto President… - matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - pietroraffa : #Draghi:'Erdogan è un dittatore. Chiamiamolo per quello che è'. Applausi #conferenzastampa - sumaistu47 : #divano Dopo le parole di #Draghi. Il dittatore (di merda) #erdogan ha deciso di allisciare il pelo all'Italia ed… - SelmaCankurt4 : RT @Adiyaman_Gercek: Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come dittatore Erdogan che è eletto Presidente dal popolo turco… -