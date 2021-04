Effetto Dad | aumentano autolesionismo e depressione tra i giovani italiani

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano a parlarne in pochi, in questi giorni in cui i mass media sono quasi tutti uniti nel sostenere un governo incapace di affrontare la crisi se non chiudendo in casa glia tempo indeterminato. Ma gli effetti di questa emergenza continuano a spaventare, e parecchio. Non solo quelli economici, con tante famiglie ormai in ginocchio, in attesa di aiuti che continuano a non arrivare. Anche quelli psicologici, pericolosissimi, ai quali vanno incontro i ragazzi lontani ormai da tempo immemore dalle scuole, tornati in aula a singhiozzo, sempre più isolati. Una situazione comune a tanti Paesi del mondo, come sottolineato in questi giorni dallo studio pubblicato sullo “European Child and Adolescent Psychiatry”. E che interessa molto da vicino anche l’Italia: tra i pronto soccorso pediatrici presi in esame all’interno del dossier, infatti, ci sono anche quelli ...