Draghi furioso con i furbetti del vaccino. Tutti gli over 80 immunizzati entro aprile

'Con quale coscienza si salta la fila?' ha tuonato il premier nella conferenza stampa di ieri. Sulla copertura delle fasce a rischio attesa una direttiva di Figliuolo. Possibili riaperture 'in ..."Con che coscienza la gente salta la fila?". La mette giù dura, Mariosui vaccini. Perché, si stupisce, un 35enne non può pensare di rubare la dose di vaccino a chi dal Covid rischia di essere ucciso, le persone fragili o over 75. Ad aprile, assicura, si potranno ...«Con che coscienza la gente salta la fila?». La mette giù dura, Mario Draghi sui vaccini. Perché, si stupisce, un 35enne non può pensare di rubare la dose di vaccino a chi dal Covid rischia di essere ...Flavio Insinna, sorpresa in diretta all'Eredità: torna a giocare Massimo Cannoletta. Fan increduli: «Che succede?». Pochi ...