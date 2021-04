Dopo Covid ansia e depressione nel 20% dei minori all’Umberto I (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Da febbraio a oggi abbiamo visitato circa 150 under 18 che nei mesi scorsi hanno avuto il Covid. Più della metà sono adolescenti (dai 14 anni in su) e di questi almeno il 20% si porta dietro problemi di tipo psicologico come ansia, depressione, paura di quello che è successo o potrà succedere“. A dirlo è Fabio Midulla, pneumologo, responsabile del pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma e promotore di un progetto di visite gratuite e follow-up per minori che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2. A distanza di due mesi dall’avvio del progetto Midulla tira le somme: “Fondamentalmente possiamo dire che, a differenza dell’adulto, i bambini e i ragazzi che hanno contratto il virus non si portano dietro grandi conseguenze dal punto di vista fisico, non soffrono del cosiddetto ‘Long Covid’- sottolinea lo pneumologo- I problemi che riscontriamo sono di tipo psicologico”. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Da febbraio a oggi abbiamo visitato circa 150 under 18 che nei mesi scorsi hanno avuto il Covid. Più della metà sono adolescenti (dai 14 anni in su) e di questi almeno il 20% si porta dietro problemi di tipo psicologico come ansia, depressione, paura di quello che è successo o potrà succedere“. A dirlo è Fabio Midulla, pneumologo, responsabile del pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma e promotore di un progetto di visite gratuite e follow-up per minori che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2. A distanza di due mesi dall’avvio del progetto Midulla tira le somme: “Fondamentalmente possiamo dire che, a differenza dell’adulto, i bambini e i ragazzi che hanno contratto il virus non si portano dietro grandi conseguenze dal punto di vista fisico, non soffrono del cosiddetto ‘Long Covid’- sottolinea lo pneumologo- I problemi che riscontriamo sono di tipo psicologico”.

