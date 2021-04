Covid | Locatelli | Rt migliora ancora | da metà marzo -40% nuovi contagi

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - L'indice dio Rt è "in ulterioremento" in Italia. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "Il dato preciso lo avremo nelle prossime ore. E' indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero deiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti, rispetto alladel mese disiamo scesi del 40% nel numero deie tutto questo indica l'efficacia delle misure, come sappiamo da tempo". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24.

Agenzia ANSA

Il premier, Figliuolo ehanno dato atto alle regioni che c'è una accelerazione. Io ho dati molto buoni, non ci sono dosi che rimangono in frigorifero. E il Cts sta lavorando alla revisione ..., GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). 'Determinazione per il ritorno a scuola' leggi anche: "Trombosi post AstraZeneca straordinariamente rare" Soffermandosi sulla scuola, ...(Adnkronos) - L'indice di contagio Rt è "in ulteriore miglioramento" in Italia. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "Il ...La decisione dopo il parere dell'Ema, che ammette un nesso tra il vaccino e i pochi casi di trombosi rare. Locatelli (Css): il rischio soprattutto entro 14 giorni dalla prima dose e in persone giovani ...