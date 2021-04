Covid, la Campania continuerà a essere zona rossa (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Campania continuerà a essere zona rossa. Almeno fino alla prossima settimana, quando verrà effettuato un nuovo monitoraggio per valutare l’indice di rischio nelle singole regioni. In serata il Ministro della Sanità Speranza firmerà l’ordinanza con la quale la Campania sarà confermata in zona rossa. Da lunedì passano in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Regione Sardegna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa. Almeno fino alla prossima settimana, quando verrà effettuato un nuovo monitoraggio per valutare l’indice di rischio nelle singole regioni. In serata il Ministro della Sanità Speranza firmerà l’ordinanza con la quale lasarà confermata in. Da lunedì passano inarancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa inla Regione Sardegna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

