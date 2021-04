Covid in Campania | il virus non rallenta la sua corsa | il bollettino di oggi 9 aprile

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sono oltre 2mila i positivi del giorno insu più di 21mila test effettuati secondo ildell’unità di crisi della regione di, 92021. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 10,52%, in aumento rispetto al 9,13% registrato ieri. Si registrano purtroppo 31 vittime, di cui 21 deceduti nelle ultime 48 ore, 10 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tempo di Lettura: 2 minuti COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.225 (*) di cui ... Il bollettino dell'Unità di Crisi della Campania registra oggi 2.225 positivi su 21.149 tamponi molecolari esaminati. In percentuale, significa che è positivo il 10,52% dei test. Di tutti questi nuovi ... Federalberghi Penisola Sorrentina ha siglato un protocollo d'intesa con la Regione Campania e con l'Asl Napoli 3 Sud per la somministrazione, a proprie spese, di vaccini anti-Covid al personale delle ...