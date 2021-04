AstraZeneca, la Francia non si fida: seconda dose con un vaccino diverso per under 55 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ministro della Salute francese ha comunicato che in Francia gli under 55 riceveranno la seconda dose con un vaccino diverso da AstraZeneca. Continua a tenere banco il caso AstraZeneca con i paesi europei che si muovono in ordine sparso, come confermato dalla Francia, che ha deciso che gli under 55 che hanno ricevuto la prima dose del vaccino con AstraZeneca riceveranno un vaccino diverso in occasione della seconda somministrazione. La notizia è stata anticipata dal ministro della Salute del governo francese Olivier Veran, che ha anticipato l’ufficializzazione della notizia da parte del governo. Caso ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Il ministro della Salute francese ha comunicato che ingli55 riceveranno lacon unda. Continua a tenere banco il casocon i paesi europei che si muovono in ordine sparso, come confermato dalla, che ha deciso che gli55 che hanno ricevuto la primadelconriceveranno unin occasione dellasomministrazione. La notizia è stata anticipata dal ministro della Salute del governo francese Olivier Veran, che ha anticipato l’ufficializzazione della notizia da parte del governo. Caso ...

