Antoine Griezmann riesce in una coincidenza unica: 8 aprile da ricordare (Di venerdì 9 aprile 2021) L'8 aprile è ormai un appuntamento fisso nella famiglia di Antoine Griezmann. Lui e sua moglie ieri hanno confermato la tradizione con un lieto evento Se c'è una data che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

hoonestlyy : RT @FraaaGG: Io ancora ferma ad Antoine Griezmann e consorte che hanno fatto nascere tre figli su tre lo stesso giorno. - sportli26181512 : Barcellona, Griezmann diventa padre per la terza volta: tutti e tre i figli sono nati l'8 aprile!: L'attaccante del… - fvlldream : Antoine Griezmann ha avuto 3 figli e tutti e 3 nati l’8 aprile?? ma che cazz - JackGen0vese : Ok ma parliamone un secondo che Antoine Griezmann ha 3 figli nati lo stesso giorno ma in 3 anni differenti - j_nr_w : ‘Non ce lo facevo. Anzi, pensavo fosse de bosco e de riviera’ Piero Torri on Antoine Griezmann’s terzo figlio. -