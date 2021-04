Almanacco del 09-04-2021 ore 07 | 30

(Di venerdì 9 aprile 2021)del giorno ne dai che siamo arrivati a venerdì Meno male meno male il 9 di aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Demetrio Martire nome Demetrio deriva dal greco Demetrio significato di dedicato a Demetra o anche figlio ti deve aiutare la madre terra sorella di Zeus il proverbio dice acqua minuta mia non è creduta facciamo tre minuti di silenzio e chiudiamo qui sono la pioggi Jean Paul Belmondo Patty Pravo Giovanni Allevi d’ore Roger lo faccio in diretta uno starnuto così no mi trattengo che altrimenti si rinchiudono tutti salutiamo Miriam la collega oggi è subito in questa collega amicae i Roomba anche lei e quindi abbiamo visto oggi però tendiamo a fare gli auguri Roger ai nostri nativi oggi oggi di oggi e ci dobbiamo una caterba Paolo Laura Adriana Maria Grazia Giuseppe Nicolò Antonella e Francesca Guardate ragazzi quanti siete ...

sulsitodisimone: Santi del 09 Aprile 2021 - sulsitodisimone: 9 Aprile 1682 - L'esploratore Robert de LaSalle scopre la sorgente del fiume Mississippi - bassairpinia: ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdì, 9 Aprile 2021

1973 muore a 91 anni il pittore Pablo Picasso 1978 per lo sciopero dei piloti aderenti all'ANPAC, il traffico aereo italiano è paralizzato 1997 la Microsoft pubblica la versione 4.0 del browser Internet