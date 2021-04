Zingaretti: 'Non ho cambiato idea, non mi candido a sindaco di Roma' (Di giovedì 8 aprile 2021) Nicola Zingaretti, attualmente presidente della Regione Lazio, viene tirato per la giacchetta quasi ogni giorno dal Pd e alleati per una sua candidatura a sindaco di Roma nelle prossime elezioni ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Nicola, attualmente presidente della Regione Lazio, viene tirato per la giacchetta quasi ogni giorno dal Pd e alleati per una sua candidatura adinelle prossime elezioni ...

Advertising

CarloCalenda : Come ho spiegato molte e molte volte non mi ritiro se si candidano Zingaretti, Gualtieri, Sassoli, Gentiloni, Letta… - CarloCalenda : Stamane @repubblica spiega meglio di me perché le primarie sono una trappola. Testuale: “se scendesse in campo Zing… - LauraCarrese : RT @marisaLaDestra: ??Sulla notizia,#8aprile.@Storace?? #Concorsopoli affossa la corsa di #Zingaretti verso il #Campidoglio #Roma MERITA IMPE… - uolller : RT @PaoloBorg: Il Pd a Roma aveva scaricato Calenda perché sgradito ai 5S Il M5S a Roma non scarica la Raggi anche se sgradita al Pd Allora… - Nonnadinano : RT @PaoloBorg: Il Pd a Roma aveva scaricato Calenda perché sgradito ai 5S Il M5S a Roma non scarica la Raggi anche se sgradita al Pd Allora… -