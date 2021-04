Van der Sar, il cucchiaio di Totti fa ancora male: che risposta in tv! (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA - Il direttore generale dell' Ajax Edwin Van der Sar ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Roma . L'ex portiere non si aspettava una ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA - Il direttore generale dell' Ajax Edwin Van der Sar ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Roma . L'ex portiere non si aspettava una ...

Advertising

civcatt : P. Frans van der Lugt ha supplicato il mondo con dei messaggi video per porre fine all’assedio di Homs, perché la g… - UffiziGalleries : R. van der Weyden, Deposizione 1450c. Il pittore fiammingo descrive con esattezza di dettagli la scena della Deposi… - Eurosport_IT : INCREDIBILE KASPER ASGREEN ?? Van der Poel si arrende nella volata finale: che epilogo al Giro delle Fiandre! Prima… - sportli26181512 : Van der Sar, il cucchiaio di #Totti fa ancora male: che risposta in tv!: Il direttore generale dell’Ajax indispetti… - ilRomanistaweb : 'Abbiamo sempre giocato con i giovani, hanno qualità. Scherpen? Abbiamo fiducia in lui, ha giocato anche in campion… -