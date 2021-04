Tour de France 2021, chi parteciperà? Rivincita Roglic-Pogacar, Froome per tornare grande (Di giovedì 8 aprile 2021) Manca ancora più di qualche mese, con le Classiche delle Ardenne ancora da disputare e il Giro d’Italia a maggio. L’attesa però inizia a salire verso la seconda grande corsa a tappe stagionale: il Tour de France. Lo spettacolo visto nel 2020, con la gara decisa proprio all’ultimo respiro, ci sarà sicuramente anche in questa stagione. Andiamo a scoprire chi sono i papabili al titolo tra i corridori che dovrebbero partecipare. Occhi puntati ovviamente sul remake della sfida vista ad agosto scorso. La Slovenia nuovamente padrona della grande Boucle? Scontro diretto tra Tadej Pogacar (UAE Emirates), incoronato campione a Parigi dopo la cronometro conclusiva, e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), pronto a riscattare la cocente delusione arrivata. Tanti ovviamente gli outsiders che proveranno ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Manca ancora più di qualche mese, con le Classiche delle Ardenne ancora da disputare e il Giro d’Italia a maggio. L’attesa però inizia a salire verso la secondacorsa a tappe stagionale: ilde. Lo spettacolo visto nel 2020, con la gara decisa proprio all’ultimo respiro, ci sarà sicuramente anche in questa stagione. Andiamo a scoprire chi sono i papabili al titolo tra i corridori che dovrebbero partecipare. Occhi puntati ovviamente sul remake della sfida vista ad agosto scorso. La Slovenia nuovamente padrona dellaBoucle? Scontro diretto tra Tadej(UAE Emirates), incoronato campione a Parigi dopo la cronometro conclusiva, e Primoz(Jumbo-Visma), pronto a riscattare la cocente delusione arrivata. Tanti ovviamente gli outsiders che proveranno ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour France Pogacar - Roglic, si rinnova il duello Quinto successo stagionale, in 18 giorni di corsa per 13 volte nei primi 8, il vincitore dell'ultimo Tour de France ha palesato la consueta, disarmante superiorità in salita. Il problema (per gli ...

Che duello al Giro dei Paesi Baschi: Pogacar batte Roglic Lo sloveno vincitore dell'ultimo Tour de France ha preceduto il connazionale sloveno nel duello finale, terzo lo spagnolo Alejandro Valverde, 41 anni il 25 aprile. Giovedì quarta tappa, da Vitoria - ...

