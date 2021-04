Senza Inzaghi, torna il portafortuna Farris sulla panchina della Lazio (Di giovedì 8 aprile 2021) Un amuleto portafortuna in un momento cruciale della stagione. La Lazio perde Simone Inzaghi perché positivo (e asintomatico) al Covid ma potrà contare su talismano Farris. Il vice del tecnico ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Un amuletoin un momento crucialestagione. Laperde Simoneperché positivo (e asintomatico) al Covid ma potrà contare su talismano. Il vice del tecnico ...

Advertising

zazoomblog : Senza Inzaghi torna il portafortuna Farris sulla panchina della Lazio - #Senza #Inzaghi #torna #portafortuna - leggoit : Senza Inzaghi, torna il portafortuna Farris sulla panchina della Lazio - sportli26181512 : La Nazione - Fiorentina, per la panchina si monitorano anche gli ex rossoneri Inzaghi e Gattuso: Tra gli ex rossone… - IoNascoQui : LAZIO L'ULTIMA VOLTA SENZA INZAGHI IN PANCHINA E' STATO NELLA VITTORIA IN RIMONTA IN TRASFERTA CONTRO IL TORINO,… - infoitsport : Verona - Lazio, a Torino l'ultima senza Inzaghi in panchina -