Roma, Pinto: "Il futuro di Fonseca non dipenderà dalla sfida con l'Ajax" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio del match di Europa League contro l'Ajax: "Il futuro di Fonseca non dipende da questa sfida. Paulo ha messo in chiaro che ciò che conta è il presente e noi siamo concentrati solo su questo per centrare i nostri obiettivi. Negli ultimi tempi c'è stato un accanimento ingiustificato nei confronti di Fonseca, ci sono tanti altri allenatori a scadenza in A – ha aggiunto il portoghese – Per cambiare mentalità bisogna vincere. Attualmente i risultati non ci danno ragione, ma stiamo lavorando duramente e sono certo che verremo ripagati a breve". SportFace.

